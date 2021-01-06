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Эндокринолог предупредила об опасности гипервитаминоза 

Мира Маркина 8 часов назад
Эндокринолог предупредила об опасности гипервитаминоза
Фото: depositphotos.com
Эндокринолог Елена Жучкова в беседе с агентством "Прайм" раскрыла последствия передозировки витаминами.
По словам эксперта, поливитамины не являются опасными благодаря своему сбалансированному составу. А вот в моновитаминах содержатся вещества, которые могут оказаться вредны при злоупотреблении. В частности, Жучкова подчеркнула, что передозировка может спровоцировать гипервитаминоз:

«Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D».

На злоупотребление витамином D указывают такие симптомы, как тошнота, рвота, кожный зуд, избыток содержания кальция в крови и его отложение в мягких тканях, органах и кровеносных сосудах. Особенно опасно превышать допустимую норму во время беременности, поскольку в конечном счете это может привести к патологии плода и болезни костной системы у ребенка.
Гипервитаминоз витамина A чреват выпадением волос, плохим зрением, а также дисфункцией сердца и почек. Кроме того, он может спровоцировать повышенный риск развития рака легких у курильщиков.
Гипервитаминоз витамина E, по словам эндокринолога, встречается редко. Как правило, он проявляется в виде расстройства ЖКТ, чувства слабости и головных болей. Переизбыток витамина K приводит к распаду эритроцитов и анемии.
Жучкова подчеркнула, что для передозировки витаминов B и C следует принять дозу в десятки и сотни раз превышающую рекомендованную.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о скрытых признаках дефицита витамина D.
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ЗОЖ , Елена Жучкова
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