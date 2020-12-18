Скрытые признаки дефицита витамина D 

Мы годами можем не подозревать о дефиците ценнейшего витамина Д, поскольку привыкли списывать проявления его нехватки на какие-то другие факторы: отсутствие солнца, плохую или холодную погоду и т.п. Но плохое настроение и частые болезни могут быть именно следствием дефицита в организме витамина Д, поскольку он влияет на иммунитет и психику человека, а также его нехватка может с годами привести к болезни Альцгеймера.

Смотрите видео и узнаете, на что обратить внимание, чтобы вовремя предотвратить дефицит витамина Д.