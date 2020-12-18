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Скрытые признаки дефицита витамина D 

Александра Нечаева 4 часа назад
Мы годами можем не подозревать о дефиците ценнейшего витамина Д, поскольку привыкли списывать проявления его нехватки на какие-то другие факторы: отсутствие солнца, плохую или холодную погоду и т.п. Но плохое настроение и частые болезни могут быть именно следствием дефицита в организме витамина Д, поскольку он влияет на иммунитет и психику человека, а также его нехватка может с годами привести к болезни Альцгеймера.
Смотрите видео и узнаете, на что обратить внимание, чтобы вовремя предотвратить дефицит витамина Д.
Ранее "Рамблер" рассказывал о сигналах, которые подает печень из-за токсинов.
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