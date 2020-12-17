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Сигналы, которые подает печень из-за токсинов 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Печень является одним из главных органов в организме, так как она отвечает за переработку токсинов и выработку гормонов. Эта железа выполняет роль фильтра в организме. Если в печени скапливаются токсины, она перестает корректно работать. Из-за сбоев в работе органа у человека могут развиваться различные заболевания, например цирроз, гепатит и другие.
Смотрите видео и узнайте, как печень сигнализирует человеку о том, что в ней скопились токсины. Помните, что чем раньше вы узнаете о болезни и начнете ее лечение, тем быстрее вы сможете избавиться от недуга и восстановите все функции организма.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа специя, защищающая печень.
ЗОЖ
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