Названа специя, спасающая печень и регулирующая давление

Пока мы лечимся от вирусных и бактериальных инфекций, органы могут испытывать серьезный стресс. Так, частый прием лекарств, в том числе, антибиотиков, негативно сказывается на печени.

Однако эксперты считают, что здоровье печени можно поддерживать самостоятельно. Для этого, по их мнению, подойдет и особая специя. Так кардамон может помочь в очищении организма и сработает как мочегонное средство, тонизирующее функцию почек, желчного пузыря и мочеполовой системы.

Кроме того, кардамон рекомендуют использовать при простуде, фарингите, бронхите и воспалении легких.

Для таких эффектов можно регулярно добавлять его в пищу или заваривать с ним чай.

При этом, как оказалось, кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, было проведено исследование, в ходе которого участники 12 недель использовали в пищу кардамон. Всего 3 грамма специи в день улучшили показатели давления, снизили уровень плохого холестерина и помогли срегулировать уровень глюкозы и инсулина в крови, что снижает вероятность развития диабета.