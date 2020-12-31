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Названа смертельная ошибка при похмелье 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названа смертельная ошибка при похмелье
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибки при похмелье, которая может стать роковой. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на "России 1".
Как пояснил врач, после сильного обезвоживания организма из-за выпитого спиртного, смертельной ошибкой может стать поход в баню. Эта манипуляция может привести к потере сознания. Мясников отметил, что человек может и вовсе "окочуриться".
При этом доктор добавил, что лучшим средством от похмелья является умеренное потребление алкоголя, так как на состояние утром влияет не количество выпитого, а не употребление алкогольных напитков разной крепости.

"Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку",

— дал совет Мясников.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам объяснили, как нельзя лечить похмелье.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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