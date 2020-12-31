Названа смертельная ошибка при похмелье 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибки при похмелье, которая может стать роковой. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на "России 1".

Как пояснил врач, после сильного обезвоживания организма из-за выпитого спиртного, смертельной ошибкой может стать поход в баню. Эта манипуляция может привести к потере сознания. Мясников отметил, что человек может и вовсе "окочуриться".

При этом доктор добавил, что лучшим средством от похмелья является умеренное потребление алкоголя, так как на состояние утром влияет не количество выпитого, а не употребление алкогольных напитков разной крепости.

"Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку",

— дал совет Мясников.