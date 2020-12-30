Россиянам объяснили, как нельзя лечить похмелье 

"МК" объяснил россиянам, как избавиться от похмелья, а также рассказал, какие методы будут неэффективны.

В первую очередь эксперты посоветовали не лечить "подобное подобным" и не выпивать спиртное на утро после застолья. Небольшая доза алкоголя во время похмелья может облегчить состояние, но лишь ненадолго. А объем токсинов от спиртного увеличится.

Помимо прочего, необходимо правильно рассчитывать дозировку народных средств. К примеру, рассол содержит большое количество минералов, что способствует быстрому восстановлению водно-солевого баланса. Но положительного эффекта можно добиться, выпив лишь один стакан рассола. В противном случае, отек усилится, из-за чего возрастет нагрузка на сердце.

Следует также помнить, что лечиться от похмелья нужно на сытый желудок. Специалисты советуют употреблять горячий бульон и умеренно жирную пищу. Жир препятствует оставшемуся в желудке алкоголю, а калории восстанавливают уровень глюкозы. Прийти в себя также поможет охлажденная вода с лимоном, молоко, кисломолочные напитки и непастеризованный квас. А вот от крепкого чая и кофе лучше отказаться.

Эксперты также обратили внимание на то, что активированный уголь, а также витамины C и В подчас действуют на организм лучше, чем дорогие лекарства от похмелья.