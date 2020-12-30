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Стопкоронавирус.рф

Как не заработать нервный срыв перед Новым годом 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Последние дни года для многих людей могут быть очень стрессовыми. Нужно закупить подарки для близких и друзей, приготовить все для новогоднего стола и украсить квартиру. Все это нужно совмещать с работой и домашними делами. Такая нагрузка может спровоцировать нервный срыв у психически нестабильных людей.
Кроме того, на эмоциональном состоянии многих сказалась пандемия и самоизоляция в 2020 году. До сих пор тысячи людей в России болеют коронавирусом, а ограничения, по некоторым данным, будут действовать и до конца 2021 года. Смотрите видео и узнаете, как сохранить свое ментальное здоровье в преддверии праздников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал сокращающее жизнь последствие коронавируса.
ЗОЖ
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