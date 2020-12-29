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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, какие последствия COVID-19 определяют срок жизни человека 

Стелла Шмель 2 часа назад
Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Некоторые из них буквально сказываются на качестве и длительности жизни человека. Об этом он сообщил в беседе с изданием URA.RU.

"Что касается долговременных осложнений перенесенной коронавирусной инфекции, могу сказать, что вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды в том числе крупные. То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически определяет срок жизни человека",

— заявил специалист.
Врач пояснил, что если повреждены сосуды, то это сказывается и на состоянии других важных органов — печени, почек, сердца, мозга и нервной системы человека.

«Что касается сперматозоидов, могу предположить, что это вполне реально, поскольку тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов»,

— заключил врач.
Как заявил Жемчугов, исход болезни будет зависеть от того, какие слабые места были у пациента до коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал, что в Японии впервые выявили южноафриканский штамм COVID.
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Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов , РИА Ura.ru
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