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Стопкоронавирус.рф

Врач назвал безопасную дозу алкоголя 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач-нарколог Александр Огородников рассказал, кто больше страдает от выпитого и какую дозу алкоголя можно назвать безопасной для организма. Его слова приводит издание "Ридус".
Как сообщил специалист, женщины тяжелее переносят последствия выпитого алкоголя, чем мужчины. Это происходит из-за того, что в женском организме содержится на 10% меньше воды. И любая доза алкоголя при одинаковом весе мужчины и женщины именно для женского организма будет токсичнее.
Говоря о безопасной дозе алкоголя, врач отметил:

"Бутылка некрепкого пива, бокал сухого вина, бокал шампанского, 45 граммов водки, либо коньяка, либо другого крепкого алкоголя. Такое количество является безопасным для здоровья человека. Но это для несистемного употребления алкоголя, не на каждый день".

Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал сокращающее жизнь последствие COVID-19.
ЗОЖ , Видео , Александр Огородников , Ридус
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