Врач назвал безопасную дозу алкоголя 

Врач-нарколог Александр Огородников рассказал, кто больше страдает от выпитого и какую дозу алкоголя можно назвать безопасной для организма. Его слова приводит издание "Ридус"

Как сообщил специалист, женщины тяжелее переносят последствия выпитого алкоголя, чем мужчины. Это происходит из-за того, что в женском организме содержится на 10% меньше воды. И любая доза алкоголя при одинаковом весе мужчины и женщины именно для женского организма будет токсичнее.

Говоря о безопасной дозе алкоголя, врач отметил: