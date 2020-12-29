Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов 

В современном мире люди оставляют не так много времени на сон, что может иметь негативные последствия. Человек пытается успеть переделать все дела за световые сутки, но получается это не всегда, поэтому менее важные приходятся на ночь.

На самом деле сон влияет на многое — начиная от настроения и продуктивности и заканчивая здоровьем. Если вы спите меньше восьми часов, то наверняка чувствуете разбитость, нервозность и жалуетесь на проблемы со здоровьем. Смотрите видео и узнайте, как высыпаться меньше, чем за восемь часов, о которых говорят все врачи.