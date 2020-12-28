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Нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм 

Мира Маркина 9 часов назад
Нарколог рассказал, как определить алкоголизм по похмелью
Фото: depositphotos.com
Психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин раскрыл способ проверить себя на алкоголизм.
Медик напомнил, что здоровый человек на утро после злоупотребления спиртным чувствует себя крайне плохо: у него возникают головная боль и тошнота, что спровоцировано метаболитами спиртного. Одна лишь мысль о выпивке противна человеку.

"А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, всё хорошо и всё здорово — вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости",

— пояснил нарколог.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что алкоголь может быть смертельно опасен для переболевших COVID-19.
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