Нарколог рассказал, как определить алкоголизм по похмелью

"А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, всё хорошо и всё здорово — вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости",