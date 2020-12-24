Алкоголь может быть смертельно опасным для переболевших COVID

Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев рассказал, что употребление алкоголя людьми, переболевшими коронавирусом, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Этим он поделился с NEWS.ru.
Дело в том, что болезнь способствует образованию тромбов, а спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из них.
«Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью»,
— сообщил Лазарев.
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