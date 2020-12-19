Почему польза зеленых плодов переоценена

Диетолог Екатерина Бурляева в комментарии «Аргументам и фактам» заявила, что польза зеленых овощей и фруктов по сравнению с другими плодами преувеличена.

Плоды разного цвета обладают уникальными свойствами, поэтому ограничивать свой рацион одним цветом точно не стоит. Например, красные и почти черные овощи и фрукты содержат ликопин, который замедляет развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.

«Также в этих продуктах есть антоцианы, которые необходимы для зрения (для удовлетворения суточной потребности в антоцианах следует съедать по 50 г черники в день)», — добавила Екатерина Бурляева.

Желтые и оранжевые плоды — источник каротиноидов, которые также положительно влияют на здоровье глаз. А вот зеленые овощи и фрукты богаты индолами, которые уменьшают риск появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.