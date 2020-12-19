Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Российский диетолог развенчала миф о зеленых овощах и фруктах 

Полина Алферова 2 часа назад
Почему польза зеленых плодов переоценена
Фото: Pixabay
Диетолог Екатерина Бурляева в комментарии «Аргументам и фактам» заявила, что польза зеленых овощей и фруктов по сравнению с другими плодами преувеличена.
Плоды разного цвета обладают уникальными свойствами, поэтому ограничивать свой рацион одним цветом точно не стоит. Например, красные и почти черные овощи и фрукты содержат ликопин, который замедляет развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижает риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.

«Также в этих продуктах есть антоцианы, которые необходимы для зрения (для удовлетворения суточной потребности в антоцианах следует съедать по 50 г черники в день)», — добавила Екатерина Бурляева.

Желтые и оранжевые плоды — источник каротиноидов, которые также положительно влияют на здоровье глаз. А вот зеленые овощи и фрукты богаты индолами, которые уменьшают риск появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.
Ранее «Рамблер» писал, что медики США обнаружили новый опасный симптом COVID-19.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Комментарии 1
ЗОЖ , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение