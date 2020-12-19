Медики США обнаружили новый опасный симптом COVID-19

Американские врачи рассказали об опасном симптоме коронавируса, который был замечен у нескольких пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал BGR.

В трех случаях за два месяца врачи отметили возникновение у пациентов кератита, то есть воспаления роговицы. В результате развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока. Впоследствии один пациент ослеп, другой потерял один глаз, а третий умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Специалисты подчеркнули, что кератит редко вызывает эндофтальмит, но такие инциденты — причина для того, чтобы детально изучить механизм влияния коронавируса на глазные инфекции.