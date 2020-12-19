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Медики США обнаружили новый опасный симптом коронавируса 

Полина Алферова 41 минуту назад
Медики США обнаружили новый опасный симптом COVID-19
Фото: РИА Новости
Американские врачи рассказали об опасном симптоме коронавируса, который был замечен у нескольких пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом сообщил портал BGR.
В трех случаях за два месяца врачи отметили возникновение у пациентов кератита, то есть воспаления роговицы. В результате развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока. Впоследствии один пациент ослеп, другой потерял один глаз, а третий умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом.
Специалисты подчеркнули, что кератит редко вызывает эндофтальмит, но такие инциденты — причина для того, чтобы детально изучить механизм влияния коронавируса на глазные инфекции.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые из ЮАР нашли более опасную мутацию коронавируса.
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