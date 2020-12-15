Врач рассказала, как начать высыпаться 

Часто наше утро начинается с мысли: а была ли вообще ночь. Мы встаем усталые и разбитые, несмотря на восьмичасовой сон, виним в этом погоду, вечерний сериал, шумных соседей и находим еще тысячи причин. Однако есть вещи, о которых мало кто думает, но которые сильно влияют на наш сон и бодрость.

Почему люди не высыпаются, при какой температуре спать, какими должны быть одеяло и шторы? Врач-терапевт рассказала, как сделать сон крепким и легко просыпаться с утра. Смотрите видео, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы.