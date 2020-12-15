Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказала, как начать высыпаться 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Часто наше утро начинается с мысли: а была ли вообще ночь. Мы встаем усталые и разбитые, несмотря на восьмичасовой сон, виним в этом погоду, вечерний сериал, шумных соседей и находим еще тысячи причин. Однако есть вещи, о которых мало кто думает, но которые сильно влияют на наш сон и бодрость.
Почему люди не высыпаются, при какой температуре спать, какими должны быть одеяло и шторы? Врач-терапевт рассказала, как сделать сон крепким и легко просыпаться с утра. Смотрите видео, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ.
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение