Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ 

Несмотря на постоянную рекламу здорового образа жизни, для многих ЗОЖ остается сводом скучных правил и тотальных запретов. На самом деле ЗОЖ вовсе не исключает возможность получать от жизни удовольствие, а наоборот улучшает ее качество. Режим дня и питания, вредные привычки, физическая активность — все это во многом определяет и наше самочувствие, и наше душевное состояние, и даже настроение. Так что же произойдет с вами, если вы действительно начнете вести здоровый образ жизни? С какими мифами о ЗОЖ давно пора распрощаться? Ответы — в этом видео.