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Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ 

Полина Алферова 1 час назад
Несмотря на постоянную рекламу здорового образа жизни, для многих ЗОЖ остается сводом скучных правил и тотальных запретов. На самом деле ЗОЖ вовсе не исключает возможность получать от жизни удовольствие, а наоборот улучшает ее качество. Режим дня и питания, вредные привычки, физическая активность — все это во многом определяет и наше самочувствие, и наше душевное состояние, и даже настроение. Так что же произойдет с вами, если вы действительно начнете вести здоровый образ жизни? С какими мифами о ЗОЖ давно пора распрощаться? Ответы — в этом видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал о привычках, которые гробят вашу поджелудочную.
ЗОЖ , Видео
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