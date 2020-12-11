Привычки, которые гробят вашу поджелудочную 

Поджелудочная участвует во многих процессах нашего организма. Она помогает пищеварению и вырабатывает гормоны, регулирующие уровень глюкозы. Многие люди не считают поджелудочную железу важным органом, поэтому часто пренебрежительно к не относятся. Это чревато развитием опасных болезней, например, диабета или панкреатита.

На самом деле, некоторые привычки, которые нам кажутся безобидными, на самом деле сильно влияют на этот орган пищеварения. Если ежедневно повторять эти вещи, то вы можете угробить свою поджелудочную. Смотрите в видео и узнайте, от каких привычек нужно избавляться