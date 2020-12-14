Мясников назвал продукты, повышающие риск камней в почках 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты повышают риск образования камней в почках. Об этом он сообщил в новом выпуске программы "О самом главном".
По словам Мясникова, камни в почках есть у 18 процентов людей. Чаще такая проблема встречается у мужчин и при генетической предрасположенности. Однако есть и другие факторы: ожирение, диабет, инфекции мочевыводящий путей.
Камнеобразование сильно увеличивает натрий, поэтому врач призвал уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше воды, а также чая и кофе.
«Употребление растительных белков снижают риск образования камней в почках: фасоль, бобовые, животный белок и жиры, напротив, увеличивает. Шпинат и зелень увеличивает камнеобразование, как и повышенное содержание в организме витамина С. Людям с этими проблемами надо много пить воды», — рассказал телеведущий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников ответил на обвинения в неверных прогнозах.