Мясников назвал продукты, повышающие риск камней в почках 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты повышают риск образования камней в почках. Об этом он сообщил в новом выпуске программы "О самом главном".

По словам Мясникова, камни в почках есть у 18 процентов людей. Чаще такая проблема встречается у мужчин и при генетической предрасположенности. Однако есть и другие факторы: ожирение, диабет, инфекции мочевыводящий путей.

Камнеобразование сильно увеличивает натрий, поэтому врач призвал уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше воды, а также чая и кофе.