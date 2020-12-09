Мясников ответил на обвинения в неверных прогнозах 

Главврач городской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников ответил на обвинения в том, что в начале пандемии медик давал "неверные прогнозы". Напомним, в начале распространения коронавирусной инфекции Мясников утверждал, что шансы им заразиться у россиянина равны одной десятой процента.
В своем Telegram-канале специалист опубликовал пост, в котором объяснил такую точку зрения.
"Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время",
— заявил врач, объяснив, что на тот период не было информации, что человек заразен и в бессимптомный период.
Мясников добавил, что в своем прогнозе был уверен на 90%, но оставшиеся 10% претворились в жизнь.
"К сожалению, сыграли именно эти 10",
— констатировал врач.
Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказал, зачем перенесшим коронавирус необходимо делать МРТ.