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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, зачем перенесшим коронавирус необходимо делать МРТ 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач заявил, что перенесшим COVID-19 необходима МРТ
Фото: depositphotos.com
У перенесших коронавирус пациентов отмечают побочные проявления болезни. Врачи неоднократно заявляли, что на полное восстановление организма после COVID-19 может потребоваться до нескольких месяцев. Так, некоторые заболевшие и после получения финального отрицательного теста на коронавирус спустя время отмечают слабость, выпадение волос и проблемы с зубами.
Постковидный синдром может проявляться по-разному. Один из клинических случаев описал у себя на странице в Facebook врач-радиолог Артем Скульбеда:

"Поступила девушка, 26 лет, с остро возникшим левосторонним гемипарезом (паралич левой половины тела), головокружением и нарушением сознания по типу сопор".

Отмечается, что девушка в прошлом перенесла коронавирус за месяц до этих событий. После выздоровлений у нее были жалобы на слабость и головные боли, а также возникающее головокружение. В больницу пациентка поступила с обширным инфарктом мозга.

"Как известно — основной патогенетический механизм при коронавирусной инфекции это нарушение гемостаза (повышенная склонность к тромбообразованию), поражение стенок мелких сосудов, нарушение их проницаемости и что способствует агрегации тромбов с последующим стенозом — проявляется микро— и макроангиопатиями.


Также доказано, что вирус обладает нейротропным действием, повреждая микроглию периферических нервов, головного и спинного мозга".

Врач пояснил, что специалисты доказали, что вирус проникает в ЦНС через клетки обонятельного нерва, что и проявляется потерей обоняния и вкуса.

"Затем поражаются более глубокие структуры головного мозга (лимбическая система мозга), что обуславливает нарушения сна, памяти, депрессию".

Специалист отметил, что в сочетании тромбообразование и ангиопатии при скомпрометированной вирусом ЦНС существенно повышает риск "сосудистых катастроф головного мозга".
По словам Скульбеды, именно поэтому пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, необходим клинико-лабораторный мониторинг и проведение МРТ головного мозга. Это поможет выявить маркеры микроангиопатии.
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