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Нарколог назвал простой способ избавиться от похмелья 

Диана Товсепова 4 часа назад
Нарколог назвал простой способ избавиться от похмелья
Фото: depositphotos.com
Названы средства, позволяющие избавиться от похмелья. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап с радиостанцией "Говорит Москва".

"Очень будет хорошо и необходимо попить воды — обязательно. Обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно", — сказал врач.

Однако доктор отметил, что специальных лекарств от похмелья не существует, однако существует антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления.

"Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови", — пояснил медик.

Такой способ применяется только в крайних случаях. Однако врач предупредил, что можно перепутать похмельное недомогание с симптомами опасных патологий, вплоть до инфаркта.

"Если человек находится в тяжелом опьянении, из него не выходит, если с ним не получается нормальный диалог, то, возможно, там есть опасность для его жизненного состояния", — предупредил врач.

А вот если человек просто перепил, следует отдохнуть, ожидая протрезвления.
В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если у человека наблюдается высокое давление после употребления алкоголя, стоит вызвать врача.
Ранее "Рамблер" сообщал о нулевом пациенте с коронавирусом в РФ.
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ЗОЖ , Радиостанция "Говорит Москва"
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