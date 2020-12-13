В России выявили нулевого пациента с COVID-19 

Первый заразившийся коронавирусом в России нулевой пациент был выявлен 1 марта. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный Вирус. Первый год».

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта», — объяснил она.

По словам Поповой, уже к 17 марта в России был зафиксирован сотый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора отметила, что самими первыми в стране были три случая COVID-19 из Китая, но они не дали толчок к распространению "короны".

11 декабря Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в РФ достаточно тяжелая, однако вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.