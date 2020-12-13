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В России выявили нулевого пациента с COVID-19 

Диана Товсепова 5 часов назад
В России выявили нулевого пациента с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Первый заразившийся коронавирусом в России нулевой пациент был выявлен 1 марта. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный Вирус. Первый год».

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта», — объяснил она.

По словам Поповой, уже к 17 марта в России был зафиксирован сотый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Глава Роспотребнадзора отметила, что самими первыми в стране были три случая COVID-19 из Китая, но они не дали толчок к распространению "короны".
11 декабря Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в РФ достаточно тяжелая, однако вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил начать в стране вакцинацию отечественным препаратом «Спутник V». В столице вакцинация началась уже 5 декабря. Первыми препарат получат медики, сотрудники правоохранительных органов и соцработники. Однако дети и люди старше 60 лет смогут сделать прививки только после испытания вакцины на данных категориях населения.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что влияет на интенсивность простуды.
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Коронавирус , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , МВД
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