Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными

Как часто вы пьете чай с медом? Наверняка вы не знали, что на самом деле от такого сочетания нет никакой пользы. Салат из огурцов и помидоров вообще может навредить кишечнику. Смотрите видео и узнайте, какие еще сочетания продуктов могут быть не полезными, как многие думают, а только вредят.

Дело в том, что многие блюда, к которым мы привыкли и считаем полезными, на самом деле могут навредить с точки зрения медицины. Например, горячий чай нейтрализует полезные свойства меда, а мясо с овощами лучше не есть из-за одновременного попадания в организм большого количества клетчатки и белка.