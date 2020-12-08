Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными

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Сочетания продуктов, которые ошибочно считают полезными 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как часто вы пьете чай с медом? Наверняка вы не знали, что на самом деле от такого сочетания нет никакой пользы. Салат из огурцов и помидоров вообще может навредить кишечнику. Смотрите видео и узнайте, какие еще сочетания продуктов могут быть не полезными, как многие думают, а только вредят.
Дело в том, что многие блюда, к которым мы привыкли и считаем полезными, на самом деле могут навредить с точки зрения медицины. Например, горячий чай нейтрализует полезные свойства меда, а мясо с овощами лучше не есть из-за одновременного попадания в организм большого количества клетчатки и белка.
Ранее "Рамблер" сообщал, как подготовить печень к новогодним праздникам.
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