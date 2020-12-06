Как подготовить печень к новогодним праздникам 

Печень — один из важных органов нашего организма. Она помогает расщеплять жиры, очищает организм от токсинов и нейтрализует пагубное действие алкоголя. До Нового года осталось меньше месяца, и поэтому очень важно позаботиться о здоровье печени. «Рамблер» расскажет, как правильно подготовить печень к праздникам.

В первую очередь в новогодние праздники важно не переедать, поскольку жировые отложения наносят вред прежде всего печени. Дело в том, что печень, подвергшаяся жировому перерождению, значительно снижает функциональность, а именно способность образовывать желчь, эмульгировать жиры и очищать организм от токсинов.

Также для многих праздник не обходится без алкоголя. Даже малое количество выпитого спиртного способно нарушить работу печени.

И поэтому важно понимать, что проблему легче предупредить, чем лечить. Поэтому специалисты советуют употреблять средства, оказывающие защитное действие на печень. А именно те препараты, в состав которых входят биологически активные для печени вещества: эссенциальные фосфолипиды, L-карнитин и витамин Е.

Эссенциальные фосфолипиды способствуют воздействию целостности мембран гепатоцитов и предотвращению их дальнейшего разрушения. А при помощи L-карнитина жирные кислоты попадают внутрь митохондрий печеночных клеток. Если же они не будут попадать внутрь, то жирные кислоты усиленно накапливаются в клетках печени, и функция гепатоцитов снижается, иногда вплоть до полной остановки. А витамин E защищает фосфолипидный слой печеночных клеток от разрушения, блокируя перекисное окисление липидов.

Перед употреблением лекарственных средств важно проконсультироваться с врачом. А чтобы быть уверенным в здоровье своей печени, постарайтесь в Новый год воздержаться от жирной пищи, алкоголя и, конечно же, переедания.