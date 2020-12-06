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Россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Российские врачи рассказали, к каким последствиям может привести употребление алкоголя. Об этом медики сообщили в интервью изданию "Вечерняя Москва".
Нарколог Алексей Казанцев заявил, что алкоголь нарушает работу пищеварительной системы, вызывая язву, гастриты и цирроз. Также спиртное противопоказано при ишемической болезни сердца, стенокардии и гипертонии. Напитки "с градусом" повышают давление и могут привести к остановке сердца.

«После 30-35 лет у многих идут атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, у кого-то — хронические заболевания. Сейчас инфаркты, инсульты молодеют», — рассказал нарколог.

По словам доктора медицинских наук Игоря Гундарова, злоупотребление алкоголем провоцирует рост смертности в стране.

«В среднем и пожилом возрасте — 100 миллилитров водки в день при спокойном эмоциональном состоянии. Обязательно: если много пьете, хорошо закусывайте».

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы опасные периоды для употребления алкоголя.
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ЗОЖ , Видео , Алексей Казанцев , Вечерняя Москва
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