Российские врачи рассказали, к каким последствиям может привести употребление алкоголя. Об этом медики сообщили в интервью изданию "Вечерняя Москва".
Нарколог Алексей Казанцев заявил, что алкоголь нарушает работу пищеварительной системы, вызывая язву, гастриты и цирроз. Также спиртное противопоказано при ишемической болезни сердца, стенокардии и гипертонии. Напитки "с градусом" повышают давление и могут привести к остановке сердца.
«После 30-35 лет у многих идут атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, у кого-то — хронические заболевания. Сейчас инфаркты, инсульты молодеют», — рассказал нарколог.
По словам доктора медицинских наук Игоря Гундарова, злоупотребление алкоголем провоцирует рост смертности в стране.
«В среднем и пожилом возрасте — 100 миллилитров водки в день при спокойном эмоциональном состоянии. Обязательно: если много пьете, хорошо закусывайте».
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы опасные периоды для употребления алкоголя.