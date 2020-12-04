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Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Вы наверняка знаете, что все лекарства стоит запивать обычной негазированной водой, чтобы все микроэлементы лучше усваивались. Однако мало кто знает, что лекарства могут быть несовместимы с некоторой пищей.
В зависимости от действующего вещества, которое вы принимаете, стоит отказаться от некоторых продуктов на время курса лечения. Чаще всего ограничения касаются антибиотиков и противовирусных, но противопоказания есть и у обычного парацетамола, и даже лекарств от кашля. Смотрите видео и узнайте, какие продукты нельзя употреблять с определенным типом лекарств, иначе вы можете нейтрализовать их действие и усугубить ситуацию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диабет можно выявить с помощью карандаша и ластика.
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