Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами 

Вы наверняка знаете, что все лекарства стоит запивать обычной негазированной водой, чтобы все микроэлементы лучше усваивались. Однако мало кто знает, что лекарства могут быть несовместимы с некоторой пищей.

В зависимости от действующего вещества, которое вы принимаете, стоит отказаться от некоторых продуктов на время курса лечения. Чаще всего ограничения касаются антибиотиков и противовирусных, но противопоказания есть и у обычного парацетамола, и даже лекарств от кашля. Смотрите видео и узнайте, какие продукты нельзя употреблять с определенным типом лекарств, иначе вы можете нейтрализовать их действие и усугубить ситуацию.