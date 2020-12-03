Как выявить диабет с помощью карандаша и ластика 

Серьезные заболевания до появления первых симптомов иногда можно выявить с помощью самостоятельных тестов и подручных средств. О том, как возможно распознать возможное приближение сахарного диабета, читайте в материале «Рамблера».

Для выявления возможных признаков сахарного диабета вам понадобится обычный карандаш с ластиком на одном из оснований, а также помощь кого-то из друзей или близких.

Задача помощника — касаться вашей стопы и пальцев ноги поочередно грифелем карандаша и ластиком, вы же должны, не подглядывая, ответить, какой именно стороной карандаша в какой момент до вас дотрагиваются.

Если вы без труда определяете прикосновение острого и тупого конца канцелярской принадлежности, волноваться не стоит. А вот в случае, когда вы в полной мере не чувствуете прикосновений, это означает, что нервные окончания стоп плохо функционируют. Такая пониженная чувствительность может свидетельствовать о повреждении нервов из-за сахарного диабета.

Важно! Напоминаем, что самостоятельные тесты не являются поводом ставить самому себе диагноз! Обязательно обратитесь к специалисту!