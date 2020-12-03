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Как выявить диабет с помощью карандаша и ластика 

Александра Нечаева 3 часа назад
Как выявить диабет с помощью карандаша и ластика
Фото: Depositphotos
Серьезные заболевания до появления первых симптомов иногда можно выявить с помощью самостоятельных тестов и подручных средств. О том, как возможно распознать возможное приближение сахарного диабета, читайте в материале «Рамблера».
Для выявления возможных признаков сахарного диабета вам понадобится обычный карандаш с ластиком на одном из оснований, а также помощь кого-то из друзей или близких.
Задача помощника — касаться вашей стопы и пальцев ноги поочередно грифелем карандаша и ластиком, вы же должны, не подглядывая, ответить, какой именно стороной карандаша в какой момент до вас дотрагиваются.
Если вы без труда определяете прикосновение острого и тупого конца канцелярской принадлежности, волноваться не стоит. А вот в случае, когда вы в полной мере не чувствуете прикосновений, это означает, что нервные окончания стоп плохо функционируют. Такая пониженная чувствительность может свидетельствовать о повреждении нервов из-за сахарного диабета.
Важно! Напоминаем, что самостоятельные тесты не являются поводом ставить самому себе диагноз! Обязательно обратитесь к специалисту!
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