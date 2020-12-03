Ещё
Далее:
Читайте также:
Все сериалы до конца декабря
Все сериалы до конца декабря Бесплатно ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что будет с телом, если каждый день закаляться 

Анна Арсеньева 2 часа назад
По словам врачей-физиологов, современные люди живут в излишней "тепличности". Организм становится слабым перед внешними условиями. Иммунитет человека адаптируется к комфорту, поэтому в холодное время года те, кто плохо переносит перепады температур, чаще простужаются.
Закаленные люди гораздо легче воспринимают как холод, так и жару. Однако укрепление иммунитета — не единственный эффект от процедуры. Что же еще происходит с телом? Смотрите видео, чтобы узнать, как регулярное закаливание организма влияет на состояние здоровья.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если каждый день есть фасоль.
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение