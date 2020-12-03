Что будет с телом, если каждый день закаляться 

По словам врачей-физиологов, современные люди живут в излишней "тепличности". Организм становится слабым перед внешними условиями. Иммунитет человека адаптируется к комфорту, поэтому в холодное время года те, кто плохо переносит перепады температур, чаще простужаются.

Закаленные люди гораздо легче воспринимают как холод, так и жару. Однако укрепление иммунитета — не единственный эффект от процедуры. Что же еще происходит с телом? Смотрите видео, чтобы узнать, как регулярное закаливание организма влияет на состояние здоровья.