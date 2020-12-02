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Что будет, если каждый день есть фасоль 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Из-за дефицита питательных веществ в организме у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому очень важно следить за тем, что мы едим.
Есть некоторые продукты, которые должны быть в рационе каждого человека. К их числу относятся бобовые, а особенно ценится фасоль. Ее выращивали и ели много тысячелетий назад. О полезных свойствах бобовых знали древние греки и римляне.
Что же будет с организмом, если есть фасоль каждый день? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что 111-летняя женщина поделилась секретами долголетия.
ЗОЖ , Видео
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