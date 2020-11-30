111-летняя женщина поделилась секретами долголетия

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Прожившие более ста лет поделились реальными секретами долголетия 

Диана Товсепова 3 часа назад
Каждый человек когда-либо задумывался о том, как продлить срок своей жизни. Многие мечтают дожить в здоровом состоянии до глубокой старости, увидеть правнуков и тто, как меняется мир будущего.
Конечно, есть те, кто уже дожил до слишком почтенного возраста. Вот их советы и стоит слушать. Разберемся, как старели известные долгожители по всему свету. Среди них есть и история невероятной 111-летней женщины, которая поделилась главным секретом долголетия.
Смотрите видео о советах сверхдолгожителей и научных нюансах глубокой старости.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которые, возможно, все еще живы.
ЗОЖ , Видео
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