111-летняя женщина поделилась секретами долголетия

Каждый человек когда-либо задумывался о том, как продлить срок своей жизни. Многие мечтают дожить в здоровом состоянии до глубокой старости, увидеть правнуков и тто, как меняется мир будущего.

Конечно, есть те, кто уже дожил до слишком почтенного возраста. Вот их советы и стоит слушать. Разберемся, как старели известные долгожители по всему свету. Среди них есть и история невероятной 111-летней женщины, которая поделилась главным секретом долголетия.

Смотрите видео о советах сверхдолгожителей и научных нюансах глубокой старости.