Стало известно, кому нельзя есть яйца

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому не стоит есть яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, рекомендуется воздержаться от употребления яиц аллергикам и людям с повышенным уровнем холестерина в крови. Этот продукт также противопоказан при гастрите, панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем.
Остальным врач посоветовала есть не более двух-трех яиц в день, в неделю - не больше шести. Кроме того, лучше не употреблять их на ужин:
"Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь, возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод, особенно если после еды вы занимаете лежачее положение".