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Стало известно, кому нельзя есть яйца

Анна Арсеньева
6 часов назад
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому не стоит есть яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, рекомендуется воздержаться от употребления яиц аллергикам и людям с повышенным уровнем холестерина в крови. Этот продукт также противопоказан при гастрите, панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем.
Остальным врач посоветовала есть не более двух-трех яиц в день, в неделю - не больше шести. Кроме того, лучше не употреблять их на ужин:
"Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь, возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод, особенно если после еды вы занимаете лежачее положение".
Ранее "Рамблер" рассказывал про дешевые продукты, которые спасут иммунитет.
ЗОЖ,Ольга Кораблева,
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