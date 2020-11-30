Стало известно, кому нельзя есть яйца

По словам специалиста, рекомендуется воздержаться от употребления яиц аллергикам и людям с повышенным уровнем холестерина в крови. Этот продукт также противопоказан при гастрите, панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем.

Остальным врач посоветовала есть не более двух-трех яиц в день, в неделю - не больше шести. Кроме того, лучше не употреблять их на ужин: