Дешевые продукты, которые спасут иммунитет

Одним из самых действенных способов обезопасить свое здоровье во время пандемии и наступивших холодов является поддержание своего иммунитета. Всем известно, что с этим хорошо справляется корень имбиря, но позволить его себе может далеко не каждый. "Рамблер" разбирался, какие недорогие продукты также способны "прокачать" иммунитет.

Квашеная капуста

Удивительно, но на самом деле польза квашенной капусты недооценена. Оказывается, в ней содержится в несколько раз больше витамина С, чем в лимонах. Органические кислоты, придающие капусте тот самый кислый вкус, благотворно влияют на иммунитет, поддерживая здоровье в сезон простуд.

Кроме того, клетчатка в составе также ускоряет выведение токсинов и продуктов распада и улучшает всасывание микроэлементов.

Квашена капуста богата витамином А, кальцием, марганцем, калием, органическими кислотами. Свойства этих элементов уменьшают пагубное действие свободных радикалов, разрушающих клетки.

Льняные семена

О полезных свойствах льняного семени говорят веками. Так, в его состав входят сразу три вида ценных полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), витамины F, A, E, B, лецитин, селен (препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых металлов).

А вот лигнаны, которых в семенах льна в 100 раз больше, чем в других растительных продуктах, хорошо известны как антиоксиданты, препятствующие развитию рака. Они также обладают антибактериальным и антивирусным эффектом.

Для укрепления иммунитета в народной медицине есть популярный рецепт — молотое льняное семя с медом. На 3 чайные ложки семян льна берут 1 чайную ложку меда. Принимать следуетпо 1 чайной ложке 2-3 раза в день.

Куриные яйца

Неожиданно, но яйцо является идеальной комбинацией микроэлементов, витаминов и аминокислот и благотворно сказывается на здоровье

В составе куриных яиц целый список полезных элементов:

— витамин E укрепляет кровеносные сосуды и сердце, обладает противоопухолевым действием;

— витамин А делает укрепляет иммунитет (в одном яйце содержится почти дневная норма);

— витамин В12 укрепляет нервную систему;

— витамин К регулирует свертываемость крови.

— витамин D полезен для костей и зубов.

Кроме того, желток содержит большое количество омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, цинка.