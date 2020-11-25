Врач назвал лайфхаки в борьбе с похмельем 

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с изданием "Ридус" раскрыла простые лайфхаки, которые помогут избежать похмелья.

Специалист посоветовала поставить на стол большой графин с концентрированным зеленым чаем и употреблять его в течение вечера.

В литре воды следует заварить 2-3 столовые ложки зеленого чая. После того, как заварка охладится, необходимо добавить еще 1-1,5 литра воды. Затем в напиток добавляются нарезанный лимон, мяту, базилик. Полученный напиток помогает быстро вывести алкоголь из организма и нормализовать водный баланс.

А вот соленые огурцы и рассол от похмелья не спасут. По словам эксперта, они дают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу. Однако съесть несколько свежих огурцов без кожи перед сном будет не лишним, — они избавят от отечности на утро после вечеринки.

Медик также посоветовала не мешать алкоголь со сладким или газировкой. От игристых вин и шампанского лучше отказаться. За счет газации алкоголь стремительнее проникает в кровь, и его повышенная концентрация моментально наносит вред организму:

«Это сравнимо с тем, чтобы получить яд в виде большой разовой дозы или на протяжении какого-то времени по чуть-чуть».

В сочетании с калорийной закуской такие напитки мгновенно повышают уровень сахара в крови и многократно увеличивают нагрузку на печень.