Многие люди испытывают разные симптомы во время похмелья. Кто-то переносит его легко, а кому-то утро после алкоголя дается очень тяжело. "Рамблер" рассказывает, что происходит с телом во время похмелья.

В первую очередь алкоголь влияет на печень, которая не успевает перерабатывать большие объемы алкоголя. С утра орган уже не может нормально функционировать и расщеплять все токсины, поэтому часть из них попадает в кровь.

Большое влияние алкоголь оказывает и на другие органы. Спиртное раздражает желудок, поэтому язву и панкреатит часто называют болезнями алкоголиков. Кроме того, на утро после приема спиртного в желудке повышается кислотность, которую необходимо нейтрализовать.

Алкоголь учащает сердце биение благодаря токсинам, которые попадают в кровь. Из-за этого с утра появляется аритмия, чаще всего в виде тахикардии, когда сердце делает больше 80 ударов в минуту. Соответственно, вместе с этим в организме нарушается терморегуляция, поэтому появляется ощущение то жара, то холода. По этой же причине может подниматься температура.

В результате химического воздействия алкоголя нервная система истощена, из-за чего человек слишком сильно реагирует на яркий свет и громкие звуки. Из-за этого нарушается работа вестибулярного аппарата, поэтому во время похмелья человек чувствует "вертолеты".