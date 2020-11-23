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Ученые назвали опасность отказа от мяса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ученые назвали опасность отказа от мяса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Великобритании рассказали, что у людей, отказавшихся от мяса, вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех кто его употребляет. Об этом пишет The Independent.
Специалисты Оксфордского университета провели исследование с участием более 54 тысяч добровольцев. Они были вегетарианцами или ели мясо и рыбу. За все время исследования было сообщено о 3941 переломе.
Как выяснилось, у тех, кто не ел мясо, было снижено поступление кальция и белка в организм. Это увеличивало хрупкость их костей. Кроме того, они обладали высоким риском перелома бедра, как и люди, употребляющие рыбу, а не мясо.
Также ученые обнаружили, что у веганов с пониженным индексом массы тела частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20 лет.
По мнению специалистов, сбалансированная растительная диета снижает риск некоторых заболеваний и повышает поступление питательных веществ, однако необходимо следить за уровнем кальция и белка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что онколог раскрыл список продуктов, вызывающих рак.
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ЗОЖ , The Independent
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