Ученые назвали опасность отказа от мяса 

Ученые из Великобритании рассказали, что у людей, отказавшихся от мяса, вероятность перелома костей на 43% выше, чем у тех кто его употребляет. Об этом пишет The Independent.

Специалисты Оксфордского университета провели исследование с участием более 54 тысяч добровольцев. Они были вегетарианцами или ели мясо и рыбу. За все время исследования было сообщено о 3941 переломе.

Как выяснилось, у тех, кто не ел мясо, было снижено поступление кальция и белка в организм. Это увеличивало хрупкость их костей. Кроме того, они обладали высоким риском перелома бедра, как и люди, употребляющие рыбу, а не мясо.

Также ученые обнаружили, что у веганов с пониженным индексом массы тела частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20 лет.

По мнению специалистов, сбалансированная растительная диета снижает риск некоторых заболеваний и повышает поступление питательных веществ, однако необходимо следить за уровнем кальция и белка.