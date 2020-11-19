Психолог раскрыл работающий способ бросить курить 

Специализирующийся на борьбе с зависимостями клинический психолог Михаил Хорс назвал способ бросить курить, который действительно помогает. Его слова приводит сайт Nation News.

По словам эксперта, основной ошибкой курильщика является непонимание того, что сигареты — это наркотик. Соответственно, никотин вызывает такую сильную зависимость, что без них у человека начинается ломка.

Хорс отметил, что курильщик воспринимает проявление абстинентного синдрома как желание курить. На самом деле, это наркотическая тяга, и, когда человек это осознает, у него «произойдет смена психологической позиции».

Психолог утверждает, что бросающий курить человек должен бороться не с желанием курить, а с ломкой. Михаил заверяет, что, если придерживаться правильной установки, тяга к курению исчезнет.