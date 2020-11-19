Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Психолог раскрыл работающий способ бросить курить 

Катерина Саломе 26 минут назад
Психолог раскрыл работающий способ бросить курить
Фото: depositphotos.com
Специализирующийся на борьбе с зависимостями клинический психолог Михаил Хорс назвал способ бросить курить, который действительно помогает. Его слова приводит сайт Nation News.
По словам эксперта, основной ошибкой курильщика является непонимание того, что сигареты — это наркотик. Соответственно, никотин вызывает такую сильную зависимость, что без них у человека начинается ломка.
Хорс отметил, что курильщик воспринимает проявление абстинентного синдрома как желание курить. На самом деле, это наркотическая тяга, и, когда человек это осознает, у него «произойдет смена психологической позиции».
Психолог утверждает, что бросающий курить человек должен бороться не с желанием курить, а с ломкой. Михаил заверяет, что, если придерживаться правильной установки, тяга к курению исчезнет.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что перхоть оказалась симптомом неизлечимого заболевания.
Видео дня. 5 причин возникновения стоматита
ЗОЖ , Михаил Хорс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение