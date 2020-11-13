Названы привычки, ведущие к глухоте 

Смотрите видео и узнайте, как мы сами портим свой слух. Глухота крайне редко наступает неожиданно и внезапно, куда чаще снижение слуха вплоть до полной потери происходит постепенно. Прежде снижение слуха считали проблемой людей пожилых, но сейчас её всё чаще диагностируют у молодых. Врачи видят причину этого в современном образе жизни. Ролик расскажет, как повседневные привычки буквально уничтожают слух.