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Названы привычки, ведущие к глухоте 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как мы сами портим свой слух. Глухота крайне редко наступает неожиданно и внезапно, куда чаще снижение слуха вплоть до полной потери происходит постепенно. Прежде снижение слуха считали проблемой людей пожилых, но сейчас её всё чаще диагностируют у молодых. Врачи видят причину этого в современном образе жизни. Ролик расскажет, как повседневные привычки буквально уничтожают слух.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что специалисты назвали овощ, который снижает риск смерти от рака и заболеваний сердца.
ЗОЖ , Видео
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