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Специалисты назвали овощ, который снижает риск смерти от рака и заболеваний сердца 

Стелла Шмель 5 часов назад
Врачи назвали, какой овощ может помочь в улучшении самочувствия, а также снизить смертность от рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Медики уверены — этому может поспособствовать красный острый перец. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое будет представлено на конференции Scientific Sessions 2020 Американской кардиологической ассоциацией. Подробности научного исследования изложены в ScienceDaily.
Сравнив информацию о питании и здоровье 570 тысяч жителей США, Италии, Ирана и Китая, американские специалисты пришли к выводу, что те, кто употребляет в пищу острый красный перец, на 26% реже умирают от сердечно-сосудистых болезней и на 23% — от рака. Общая смертность этих людей оказалась в целом на четверть ниже, чем тех, кто не ест этот овощ.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые выяснили главную причину развития рака.
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