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Ученые опровергли миф о пользе витаминов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые опровергли миф о пользе витаминов
Фото: depositphotos.com
Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне опровергли информацию о пользе поливитаминов для людей, которые не страдают от дефицита питательных веществ, но хотят улучшить состояние здоровья. Об этом сообщает агентство UPI.
Специалисты провели опрос среди 21 тысячи человек, живущих в США и принимающих регулярно поливитамины. Люди, употребляющие добавки, чувствовали себя на 30% лучше. Однако анализ анамнеза и оценка физических показателей участников исследования показали, что реальных различий нет. По мнению ученых, вера в то, что витамины работают, заставляет людей чувствовать, что они более здоровы.
Эксперты отметили, что нельзя недооценивать преимущества поливитаминов при дефиците питательных веществ. При этом прием дополнительного количества добавок не оказывает положительный эффект на организм.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников развенчал главный миф о высокой температуре.
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