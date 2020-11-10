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Мясников развенчал заблуждение о высокой температуре 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Мясников развенчал главный миф о высокой температуре
Фото: кадр из передачи "О самом главном"
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре тела человека. Информацией он поделился в собственной программе на телеканале «Россия 1».
Пациенты часто спрашивают врача по поводу приема душа при повышенной температуре. Специалист пояснил распространенное мнение, что если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.

«Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что при температуре под 40 градусов человека вряд ли заинтересуют банные процедуры из-за плохого физического состояния. В таком случае врач можно делать обтирания тела намоченной тряпкой.

«Это принесет облегчение человеку и никакого вреда», — уверен доктор.

Мясников заявил, чтоо простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя сбивать температуру.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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