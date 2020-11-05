Развеян миф о влиянии чеснока на иммунитет

Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова развеяла миф о влиянии на иммунитет чеснока, лука, лимона и аскорбиновой кислоты. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, эти продукты не способны укрепить иммунитет, как и любые другие.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — заявила Маргарита Провоторова.

Она рассказала, что на иммунитет влияет множество факторов. Один из них — здоровое разнообразное питание. Специалист порекомендовала добавить в рацион свежие овощи, фрукты, зелень, мясные и молочные продукты.

Кроме того, по словам Маргариты Провоторовой, аскорбиновая кислота не уменьшает риск инфицирования и никак не влияет на длительность заболевания.