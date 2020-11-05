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Оценена вероятность заражения COVID-19 в кафе 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Оценена вероятность заражения COVID-19 в кафе
Фото: depositphotos.com
Врач Евгений Тимаков рассказал, какова вероятность заражения коронавирусом в кафе и ресторанах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам медика, риск распространения COVID-19 снижает движение воздуха:

«Если идет сильный поток воздуха, как в метро, в самолетах быстрая циркуляция воздуха идет, коронавирус не опасен».

Поэтому, как отметил врач, в кафе необходимо постоянно проветривать. Если этого не делают, риск заражения возрастает.
Евгений Тимаков объяснил, что в закрытом помещении, где не циркулирует воздух, вирус «будет висеть на одном месте». Время его нахождения в воздухе играет даже большую роль, чем количество вирусных частиц.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы места "незаметного" заражения COVID-19.
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Коронавирус , Евгений Тимаков
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