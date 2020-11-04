Названы места «незаметного» заражения COVID-19 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где вероятность подхватить заболевание наиболее высока. Его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Первое, на что указал эксперт, это поездки в метрополитене в часы пик. По мнению Онищенко, шансы заразиться как в вагоне поезда метро, так и на эскалаторе при большом скоплении людей крайне велико. Поэтому эксперт призывает обязательно надевать защитную маску.

Еще одним опасным с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией местом Онищенко назвал лифты. Специалист подчеркнул, что если вы живете не на самых высоких этажах и в состоянии вынести некоторые физические нагрузки, стоит отдать предпочтение лестнице. Таким образом вам удастся существенно снизить риск заражения вирусом.

К числу опасных мест в плане заражения коронавирусом Онищенко также отнес коммунальные квартиры.

"В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь",

— подчеркнул эксперт.