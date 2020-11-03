Австрийские ученые описали классификацию симптомов для легкой формы COVID-19, которая вызывала у людей наибольшее количество вопросов. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.

Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели сравнительное исследование, в котором участвовали 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей.

В результате, авторы исследования выявили семь симптомов легкой формы COVID-19.

Вы чувствуете симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель; Симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа; Возможна боль в суставах и мышцах; Происходит воспаление глаз и слизистых оболочек; Ощущаются с дыханием — пневмония и одышка; Возникают проблемы с желудком, напримеер, диарея и тошнота, а также головная боль; Происходит потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. То есть они могут отличаться в зависимости от конкретного человека.

"Например, мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом, измеряемым количеством иммунных клеток, Т-лимфоцитов, которые недавно поступили из вилочковой железы".

Ученые также выяснили, что перенесенный даже в легкой форме COVID, оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе. Это видно даже спустя десять недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

"Мы увидели, что через несколько недель после первоначального заражения иммунная система по-прежнему активно противодействует болезни. При этом количество регуляторных клеток значительно снижено. И это — опасная смесь, которая может привести к аутоиммунной реакции".

Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.

Авторы надеятся, что результаты исследования помогут быстрее разработать вакцину от коронавируса.