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Стопкоронавирус.рф

Врачи назвали семь способов, как определить легкую форму COVID 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Австрийские ученые описали классификацию симптомов для легкой формы COVID-19, которая вызывала у людей наибольшее количество вопросов. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.
Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели сравнительное исследование, в котором участвовали 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей.
В результате, авторы исследования выявили семь симптомов легкой формы COVID-19.
  1. Вы чувствуете симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель;
  2. Симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа;
  3. Возможна боль в суставах и мышцах;
  4. Происходит воспаление глаз и слизистых оболочек;
  5. Ощущаются с дыханием — пневмония и одышка;
  6. Возникают проблемы с желудком, напримеер, диарея и тошнота, а также головная боль;
  7. Происходит потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. То есть они могут отличаться в зависимости от конкретного человека.

"Например, мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом, измеряемым количеством иммунных клеток, Т-лимфоцитов, которые недавно поступили из вилочковой железы".

Ученые также выяснили, что перенесенный даже в легкой форме COVID, оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе. Это видно даже спустя десять недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

"Мы увидели, что через несколько недель после первоначального заражения иммунная система по-прежнему активно противодействует болезни. При этом количество регуляторных клеток значительно снижено. И это — опасная смесь, которая может привести к аутоиммунной реакции".

Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.
Авторы надеятся, что результаты исследования помогут быстрее разработать вакцину от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал о факторе, который повышает летальность от коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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