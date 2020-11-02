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Названа допустимая ежедневная доза алкоголя 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа допустимая ежедневная доза алкоголя
Фото: depositphotos.com
Специалисты из США заявили, что воздействие спиртных напитков на здоровье человека зависит от количества выпитого. Исследование опубликовано в издании Business Insider.
Эксперты из Американской кардиологической ассоциации порекомендовали женщинам ограничиться одним бокалом вина в день. Мужчинам не стоит употреблять более двух.

«Те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этого», — считает кардиолог медцентра Дартмута-Хичкока Лорен Гилстрап.

Она рассказала, что при большой дозировке могут потеряться возможные полезные свойства. При этом медик отметила, что данное исследование не призывает никого выпивать ради здоровья сердечно-сосудистой системы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван повышающий риск развития инсульта фактор.
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