Назван повышающий риск развития инсульта фактор 

Ученые назвали фактор, который повышает риск развития инсульта. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Как выяснили специалисты, вероятность инсульта повышает депрессия. Они измерили симптомы расстройства психического здоровья у 25 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше. Их состояние оценивали по шкале-опроснике CES-D-4 от 0 до 12.

Наблюдения длились девять лет. За это время было зарегистрировано 1262 случая инсульта в группе участников исследования. У тех, кто набрал от одного до трех баллов по шкале, риск нарушения мозгового кровообращения увеличился на 39%. Добровольцы, которые получили более четырех баллов, оказались подвержены инсульту на 54% больше.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдают свыше 300 миллионов человек в мире. В России этот показатель — более восьми миллионов. Ученые убеждены, что медики должны признать депрессию как один из факторов риска развития инсульта.