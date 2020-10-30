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Как быстро победить грипп в первые часы 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик раскроет простой способ моментально избавиться от симптомов гриппа в первые часы. Его придумал знаменитый советский хирург Иван Щеглов, и суть метода состоит в использовании солевого раствора. Эффективность такого средства Щеглов доказал ещё во время войны, работая с ранеными. А позже он рекомендовал соль как отличное средство против гриппа. Как быстро вылечиться от надоедливой болезни, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в больнице Ростова-на-Дону сообщали о перебоях с кислородом.
ЗОЖ , Видео , Иван Щеглов
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