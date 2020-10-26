Названы увеличивающие риск развития рака продукты 

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов рассказал, какие два продукта увеличивают риск развития рака. Об этом он сообщил телеканалу "Звезда".

По словам медика, к онкологии может привести чрезмерное употребление сахара. Для развития опухолям нужно своеобразное "питание". Для этого хорошо подходит глюкоза. Ожирение провоцирует развитие сахарного диабета второго типа. На фоне этого заболевания часто появляется рак.

"Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее", — рассказал профессор.

Также риск развития онкологии повышает обилие красного мяса в рационе. Как рассказал Константин Титов, в нем содержится большое количество канцерогенов. Специалист посоветовал отказаться от переработанного и приготовленного на углях мяса.