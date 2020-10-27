Привычки, которые уничтожают зубы 

Смотрите видео и узнайте, как сохранить свои зубы до старости. Считается, что по зубам можно определить возраст человека и состояние его здоровья, а некоторые по зубам оценивают даже толщину кошелька. Не секрет, что на состояние зубов влияет наш образ жизни: привычки в еде, частота и правильность ухода, регулярность визитов к дантисту. И хотя все прекрасно знают, что зубы надо беречь с юных лет, далеко не все это делают. Ролик расскажет, как привычные ритуалы день за днём гробят зубы.