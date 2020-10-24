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Врач предупредила о смертельной опасности колбасы 

Полина Алферова 1 час назад
Врач предупредила о смертельной опасности колбасы
Фото: Pixabay
Постоянное употребление колбасы — например, в бутербродах — может быть смертельно опасно для человека. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на гастроэнтеролога Инну Мазько.
Врач объяснила, что колбаса в лучшем случае содержит лишь сорок процентов собственно мяса, причем низкого качества. Остальные шестьдесят процентов — крахмал, желатин, соя, пищевые добавки, усилители вкуса и красители. К тому же нитриты, которые придают продукту приятный розовый оттенок, могут спровоцировать возникновение рака. А фосфаты приводят к развитию рахита и остеопороза.
Инна Мазько порекомендовала отказаться от колбасы людям с болезнями ЖКТ и детям. Остальным стоит внимательно читать состав продукта. Лучше всего колбасу готовить самостоятельно и из натуральных ингредиентов.
Ранее «Рамблер» писал, что вирусолог предрек сложную зиму из-за коронавируса.
ЗОЖ
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