Врач предупредила о смертельной опасности колбасы 

Постоянное употребление колбасы — например, в бутербродах — может быть смертельно опасно для человека. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на гастроэнтеролога Инну Мазько.

Врач объяснила, что колбаса в лучшем случае содержит лишь сорок процентов собственно мяса, причем низкого качества. Остальные шестьдесят процентов — крахмал, желатин, соя, пищевые добавки, усилители вкуса и красители. К тому же нитриты, которые придают продукту приятный розовый оттенок, могут спровоцировать возникновение рака. А фосфаты приводят к развитию рахита и остеопороза.

Инна Мазько порекомендовала отказаться от колбасы людям с болезнями ЖКТ и детям. Остальным стоит внимательно читать состав продукта. Лучше всего колбасу готовить самостоятельно и из натуральных ингредиентов.